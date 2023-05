PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel PayPal 56,76 EUR

0,51% Charts

News

Analysen

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 16:07 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 61,94 USD. Bei 61,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.771.611 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 103,03 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (60,40 USD). Mit einem Kursverlust von 1,70 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,88 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.040,00 USD gegenüber 6.483,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte PayPal am 26.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie trotzdem zweistellig im Minus: PayPal verdient mehr

Bitcoin und Co.: PayPal ermöglicht Venmo-Kunden Krypto-Transfers

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com