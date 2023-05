PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel PayPal 57,01 EUR

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 57,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 57,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,30 EUR. Bisher wurden heute 15.732 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 77,79 Prozent Luft nach oben. Am 17.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.040,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

