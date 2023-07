PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 74,44 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 16:08 Uhr bei 74,44 USD. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 75,04 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 74,29 USD. Bei 74,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.733.025 Stück gehandelt.

Bei 103,03 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 27,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Am 08.05.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7.040,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.483,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte PayPal am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

