PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 59,55 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,4 Prozent auf 59,55 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 59,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,54 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.523 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 18,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,61 USD je Aktie belaufen.

