PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 59,78 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 59,78 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,87 EUR an. Die PayPal-Aktie sank bis auf 59,46 EUR. Mit einem Wert von 59,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.734 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,61 USD je PayPal-Aktie.

