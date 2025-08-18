PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Dienstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 59,54 EUR ab.
Die PayPal-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 59,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 59,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,54 EUR. Bisher wurden heute 172 PayPal-Aktien gehandelt.
Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 18,54 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero
PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.
