PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Mittag

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 62,35 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 62,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.843 PayPal-Aktien.

Am 22.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 95,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 53,39 Prozent wieder erreichen. Am 19.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach unten.

Am 02.08.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.287,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.806,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal pausiert Krypto-Einkäufe in Großbritannien bis 2024