PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 58,55 EUR.

Um 09:20 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 58,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 58,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,60 EUR. Zuletzt wechselten 9.066 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 97,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 52,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 10,20 Prozent Luft nach unten.

PayPal gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.287,00 USD gegenüber 6.806,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

