PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Mittag an

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,97 USD zu.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 55,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 22.066 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,62 USD erreichte der Titel am 16.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 65,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,53 USD ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.08.2023 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.287,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.806,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 01.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Digitales Zentralbankgeld: EZB-Rat entscheidet über weiteres Vorgehen beim digitalen Euro

Erste Schätzungen: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne