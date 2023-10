PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

PayPal im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 16:08 Uhr 0,1 Prozent. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 56,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.483.745 PayPal-Aktien.

Am 16.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 65,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,53 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2023 erreicht. Abschläge von 0,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.08.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

