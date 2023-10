PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 52,95 EUR.

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,95 EUR an der Tafel. Die PayPal-Aktie legte bis auf 52,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,80 EUR nach. Mit einem Wert von 52,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.884 PayPal-Aktien.

Am 27.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 71,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,58 EUR am 18.08.2023. Mit einem Kursverlust von 0,70 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 02.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,96 USD fest.

