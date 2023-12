PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 62,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,6 Prozent auf 62,47 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 62,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.781.469 PayPal-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD. Mit einem Zuwachs von 41,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 19,55 Prozent wieder erreichen.

PayPal veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.418,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,98 USD je PayPal-Aktie.

