PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 12:02 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 70,31 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.909 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 112,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 09.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.383,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.918,00 USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

