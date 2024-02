PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 58,53 USD.

Die PayPal-Aktie notierte um 11:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 58,53 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.786 Stück gehandelt.

Am 10.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,42 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Mit einem Kursverlust von 14,15 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.026,00 USD gegenüber 7.383,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 01.05.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,14 USD je Aktie belaufen.

