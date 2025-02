PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal kommt am Mittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 74,87 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 74,87 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 74,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.346 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 27.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,44 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 42,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

