PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 74,73 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 74,73 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 74,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,44 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,83 Prozent.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

