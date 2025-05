PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 63,76 EUR nach.

Die PayPal-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 63,76 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,75 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,17 EUR. Zuletzt wechselten 174 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 42,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 48,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,09 USD je Aktie.

