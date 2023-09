PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,35 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie konnte um 11:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 62,35 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.166 Stück gehandelt.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,64 USD. 53,39 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,29 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Am 02.08.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.806,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal pausiert Krypto-Einkäufe in Großbritannien bis 2024