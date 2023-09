PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Verlusten

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 58,15 EUR.

Um 09:18 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 58,15 EUR ab. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 58,09 EUR. Bei 58,22 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.525 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,35 EUR erreichte der Titel am 07.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 67,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 52,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach unten.

Am 02.08.2023 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.287,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

