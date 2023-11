PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 56,69 USD zu.

Bei 88,63 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 12,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.846,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,98 USD je PayPal-Aktie.

