PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Vormittag

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 56,61 USD.

Im London-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 06:35 Uhr 0,2 Prozent. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,80 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 8.043 Aktien.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (57,15 USD). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 0,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 01.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte PayPal am 30.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,98 USD im Jahr 2023 aus.

