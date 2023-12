PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 63,42 USD.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 63,42 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 63,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 2.420.541 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,25 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 26,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.418,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.846,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

