PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 89,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,00 EUR. Bei 89,28 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 402 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 41,56 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.10.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,58 USD im Jahr 2024 aus.

