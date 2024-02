PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 54,35 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 54,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 54,50 EUR. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.557 Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,79 EUR. 37,61 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,54 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,54 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.026,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.383,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

Kommt jetzt der Push für die PayPal-Aktie? - Zahlen mit PayPal in Supermarkt & Co. im Visier

Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester