PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Mittwochmittag

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 22.572 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 103,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,87 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.05.2023 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.040,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.483,00 USD in den Büchern standen.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

