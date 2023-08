PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 60,12 USD nach oben.

Das Papier von PayPal legte um 11:55 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 60,12 USD. Bisher wurden heute 31.883 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 65,17 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,71 Prozent.

PayPal ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.287,00 USD im Vergleich zu 6.806,00 USD im Vorjahresquartal.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,96 USD im Jahr 2023 aus.

