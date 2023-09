PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 59,07 USD abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 59,07 USD abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 58,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.313.071 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 95,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 61,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 02.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.287,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.806,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PayPal am 06.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in PayPal bedeutet

PayPal pausiert Krypto-Einkäufe in Großbritannien bis 2024