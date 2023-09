PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag tiefer

So bewegt sich PayPal

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 56,91 EUR ab.

Die PayPal-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,91 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,70 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,19 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9.470 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 97,35 EUR erreichte der Titel am 07.10.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Bei 52,58 EUR fiel das Papier am 18.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 7,61 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 02.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,95 USD im Jahr 2023 aus.

