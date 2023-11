PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 55,91 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 55,91 USD. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 55,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.786.118 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 10,12 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 01.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.418,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.846,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Hot Stocks heute: Zahlungsdienstleister im Check: PayPal, Adyen und Block

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt ab