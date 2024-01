PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt

So entwickelt sich PayPal

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 67,90 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,2 Prozent auf 67,90 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 184.007 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,63 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 50,25 USD. Abschläge von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. PayPal dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

