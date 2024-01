Aktienkurs aktuell

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Montagvormittag ins Plus

22.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 61,27 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 61,27 EUR nach oben. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 61,89 EUR zu. Mit einem Wert von 61,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 74.120 Aktien. Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 81,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 47,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 28,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 01.11.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 7.418,00 USD gegenüber 6.846,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 06.02.2025 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 USD je PayPal-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie "Ich wollte nie CEO werden": Tesla-Chef Elon Musk wollte lieber an Produkten und Technologie arbeiten Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

