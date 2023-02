PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die PayPal-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 70,86 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 70,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 251 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 112,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 36,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,13 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 12,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 09.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.383,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

