PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 57,97 USD.

Um 16:08 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 57,97 USD nach oben. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,11 USD zu. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 57,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.797.214 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 79,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2023). Gewinne von 36,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.026,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.383,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,14 USD fest.

