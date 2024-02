PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 53,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,6 Prozent auf 53,50 EUR. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 54,45 EUR zu. Bei 54,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.448 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,79 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,54 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 12,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.02.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.026,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.383,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

