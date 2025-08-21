DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.638 +1,9%Nas21.508 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,82 +0,2%Gold3.371 +1,0%
So bewegt sich PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagabend ins Plus

22.08.25 20:25 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagabend ins Plus

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 59,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,60 EUR 1,35 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 20:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 59,69 EUR. Bei 59,70 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 28.920 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,91 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

