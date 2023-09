PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursplus

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 59,13 USD.

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 59,13 USD. Bisher wurden heute 9.620 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,29 USD. Dieser Wert wurde am 19.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,11 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.287,00 USD im Vergleich zu 6.806,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,95 USD je Aktie.

