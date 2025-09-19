PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Abend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 57,19 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:23 Uhr um 1,6 Prozent auf 57,19 EUR nach. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,90 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 58,03 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.694 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 15,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

