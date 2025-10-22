PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Abend ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 58,65 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 20:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 58,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 58,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,26 EUR. Bisher wurden via Tradegate 40.436 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 54,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 15,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,25 USD je PayPal-Aktie.

