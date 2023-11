PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 55,93 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 55,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 56,35 USD. Bei 55,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.493.907 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,16 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.418,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.846,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.01.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

