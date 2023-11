PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 50,80 EUR.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 09:18 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 50,80 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 50,95 EUR. Bei 50,51 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 4.463 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 81,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,54 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 6,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.418,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.846,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Verlustzone

Hot Stocks heute: Zahlungsdienstleister im Check: PayPal, Adyen und Block

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht