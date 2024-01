PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Mittag positiv

PayPal im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 64,72 USD.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 64,72 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 52.995 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,63 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,94 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,25 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 01.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7.418,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.846,00 USD umgesetzt.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Plus

"Ich wollte nie CEO werden": Tesla-Chef Elon Musk wollte lieber an Produkten und Technologie arbeiten