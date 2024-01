PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

So bewegt sich PayPal

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,8 Prozent auf 65,55 USD zu.

Um 16:08 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 65,55 USD. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,73 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.145.495 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 88,63 USD. Mit einem Zuwachs von 35,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 30,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 01.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.846,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.418,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je PayPal-Aktie.

