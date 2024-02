PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zieht am Freitagmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 58,46 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 58,46 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.687 PayPal-Aktien.

Am 10.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,26 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,25 USD am 28.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.02.2024 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.026,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.383,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 5,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

