PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 58,78 USD nach oben.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,78 USD zu. Die PayPal-Aktie legte bis auf 59,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.915.146 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 79,26 USD. 34,84 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,25 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 16,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,71 Prozent auf 8.026,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.383,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,14 USD je Aktie.

