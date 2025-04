PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag fester

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 54,73 EUR.

Um 11:34 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 54,73 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 55,00 EUR. Bei 54,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.235 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 66,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Mrd. USD im Vergleich zu 8,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,01 USD je Aktie belaufen.

