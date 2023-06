PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel PayPal 61,46 EUR

Die PayPal-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 66,20 USD. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 65,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,42 USD. Bisher wurden heute 4.068.235 PayPal-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 103,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

PayPal ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.040,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.483,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,95 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

