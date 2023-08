PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittwochmittag ins Plus

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 61,60 USD zu.

Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 61,60 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 30.104 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,30 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 7,00 Prozent Luft nach unten.

PayPal ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.806,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

