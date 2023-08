PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteuert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 61,85 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 61,85 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 61,92 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,28 USD. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.256.768 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,30 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 19.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,38 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.287,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.806,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

