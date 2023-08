PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 56,47 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 56,47 EUR. Bei 56,48 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 12.069 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 75,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 52,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Abschläge von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 7.287,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.806,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 06.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 USD je PayPal-Aktie.

