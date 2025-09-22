DAX23.659 +0,6%ESt505.470 +0,5%Top 10 Crypto15,58 -0,9%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,47 -0,1%Gold3.765 +0,5%
So entwickelt sich PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag behauptet

23.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von PayPal zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 57,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,48 EUR 0,26 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,45 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 57,45 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,45 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 536 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,64 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen